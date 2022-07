La actriz puertorriqueña, ha sido un blanco de críticas, ya sea por su peso, por su separación con sus exparejas, Luis Fonsi y Toni Costa. Sin embargo, no teme a expresar públicamente sus creencias, incluso las religiosas, reseñó El Universal.

Incluso otros hicieron burla de sus relaciones pasadas: “Pero si no pudo con uno menos con tres”, expresó @ teddyyyyyberrr y por supuesto, también le recordaron la religión. Las usuarias yoyis_alma y traveler1016, por su parte, estuvieron a favor de la “opinión” de la puertorriqueña.

Pese a que el reel a algunos usuarios les causó risa, a otros no les pareció una buena idea. “Andar con tres no representa a una buena mujer, eso en mi país se llama p…”, escribió el usuario resilienc6210 mientras que a @eatatjoes4 le pareció que Adamari andaba alborotada.

Adamari López no se queda callada

Cabe señalar que Laura Bozzo aseguró que Ivonne solo está usando a su hija como un ‘escudo’, luego de que circulara el video Adamari López no tardó en pronunciarse al respecto mostrándose completamente indignada ante las palabras y acciones de la conductora de origen peruano y hasta su ex, Toni Costa salió perdiendo.

La carismática presentadora de origen puertorriqueño no pudo evitar el salir en defensa de Ivonne Montero durante la transmisión del pasado jueves de ‘Hoy Día’ tras escuchar los insultos que Laura Bozzo lanzó contra la actriz. La Chaparrita de Oro no se pudo contener y expresó lo que pensaba de esa pelea. “Ese ataque me pareció terrible, lo que le dice es feísimo Laura, sobre todo que la hemos escuchado que es defensora de las mujeres, que la ataque de esa manera”, comenzó argumentando Adamari López, quien está a punto de alcanzar los 8 millones de seguidores en la red social de Instagram. Archivado como: Adamari López poliamor.