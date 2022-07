Tras el video que dividió opiniones en redes sociales, “Mayito”, como es conocido el conductor, decidió responder con un poco de humor y recreó la escena junto a su familia, esto y los comentarios que se originaron, no le cayeron ‘en gracia’ a muchas personas. Esto fue lo que sucedió.

Según informes de El Universal, también expresó su hijo que bromear con la muerte, es algo muy ‘bajo’ por parte de Bezares. “La verdad es que jugar con la muerte de mi padre, su amigo, como él decía; me parece una bajeza total. Por otro lado, entre broma y broma… lo dejamos ahí, ¿no?”, dijo. Archivado como: Mario Bezares burla muerte Paco Stanley

Paul no pudo contener su molestia y expresó lo que sentía

Stanley, además le pidió tener un poco más de cuidado con lo que hace, pues recordó que Bezares no fue exonerado de su presunta participación; sino que el caso se cerró por falta de pruebas: “Deja pensar muchas otras cosas, porque cuando pasó todo eso ellos no salieron inocentes, salieron por falta de pruebas, entonces hay que tener cuidado con lo que uno hace”.

El Universal informó que Paul explicó que en un principio no tenía planeado hablar del tema, pero no podía dejar de lado su molestia: “Sí me molesté, la neta, decía: ‘¿Para qué contestar?’, pero sí hay que contestar porque sí fue una bajeza. Creo que este brother es la persona menos indicada para hacer estas bromas. Entiendo que por el dolor y todo fue una catarsis, pero…”, finalizó. Archivado como: Mario Bezares burla muerte Paco Stanley