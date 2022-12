Tras la salida de Chiquibaby y Quique Usales, era incierto el futuro de ‘Hoy Día’, pues aparentemente la nueva reestructuración de cuando el formato cambió de ‘Un Nuevo Día’ al actual no dio los resultados esperados, por lo que se decía que saldría del aire, sin embargo, no será así y este lunes 5 de diciembre regresará a una nueva etapa .

Las primeras impresiones de la gente por la nueva etapa de ‘Hoy Día’

En la publicación de Instagram, los mensajes de la gente no se hicieron esperar: “A mi me gusta Chiquibaby qué lastima que la sacaran solo hubieran cambiado el formato todos los años hacen cambios meten y sacan gente que modo tan feo no hay respeto para la Audiencia”, “Nadie le interesa ver ese programa”, “Y los hombres? Que pena que eliminen a los conductores masculinos, en donde esta la “igualdad de genero”.

Otros también sentenciaron: “No me gustan solo Adamari”, “Por qué quitan y ponen a otras? No entiendo”, “Ya ese programa no es lo mismo, desde que salió Daniel Sarcos, Rachel y Ana María, sólo tiene un poco de teleaudiencia porque todavía está Adamari ,si no ya hubiera desaparecido por completo”, “Hace falta un hombre también en la conducción y poner segmentos más entretenidos y menos noticias”, “Esa Menchaca con lo pesada que es”, “Ya no los voy a ver cada vez peor. Estaba mejor antes”.