Usuarios de redes sociales se llevan tremenda sorpresa

Semanas después de su aniversario, Michelle Obama comparte inesperado mensaje a su esposo Barack Obama

“Uno de nosotros siempre necesita más o da más”

¿Problemas en su matrimonio? Apenas unas semanas después de celebrar sus 30 años de casados, Michelle Obama sorprende a usuarios de redes sociales al compartir, a través de su cuenta oficial de Instagram, un inesperado mensaje a su esposo Barack Obama, expresidente de Estados Unidos, el cual se encargaron de retomar varios medios de comunicación, como Yahoo.

Con una serie de imágenes en blanco y negro, la ex primera dama no esperó mucho tiempo para expresarse de la siguiente manera: “Como adulto, he vivido en varios lugares, pero en lo que a mí respecta, solo he tenido un hogar real. Mi hogar es mi familia. Mi casa es Barack”, ¿qué habrá querido decir con esto?

¿Reclamo de Michelle Obama a Barack Obama? “Uno de nosotros siempre necesita más o da más”

A continuación, en este mensaje que provocó todo tipo de reacciones entre los usuarios, Michelle Obama le ‘manda’ decir a su esposo Barack Obama lo siguiente: “Pero aquí está la cosa: nuestro matrimonio nunca ha sido perfectamente 50-50. Uno de nosotros siempre necesita más o da más. Tenemos que estar dispuestos a escucharnos unos a otros, honestamente y sin estar a la defensiva. Solo así podremos evolucionar juntos”.

“A lo largo de los años, muchos jóvenes me han preguntado sobre el matrimonio. Y mi respuesta suele ser algo así: tienes que prepararte para largos períodos de discordia e incomodidad. Tienes que aprender a hacer compromisos reales en la forma en que has vivido como individuo”. Aún habría más (Archivado como: El inesperado mensaje de Michelle Obama a su esposo Barack Obama).