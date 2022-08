Actor Gary Busey es acusado de delitos sexuales en plena feria de fans

No quedaba claro si el sospechoso cuenta con un abogado que pueda hablar en su nombre. El representante del actor de momento no ha respondido a mensajes donde se les pidió algún comentario. Gary Busey ha protagonizado mayormente personajes secundarios, pero fue nominado al Oscar como mejor actor por el rol protagónico en “The Buddy Holly Story” (1978), recordó AP.

El actor Gary Busey, hoy residente de Malibú, California, era un invitado especial para los tres días de la feria de fans. La policía no identificó como sospechoso al actor, aunque la edad y lugar de origen son los mismos. AP le envió un email a la policía pidiendo confirmación, pero al menos hasta que publicó el reporte, no había obtenido respuesta.

Gary Busey estaba agendado para ser un invitado destacado en el evento, que se efectuó del 12 al 14 de agosto en el Hotel Doubletree en Cherry Hill, un suburbio de Filadelfia, precisó el New York Times, que mencionó que el famoso fue acusado de dos cargos de contacto sexual delictivo en cuarto grado, un cargo de intento de contacto sexual delictivo en cuarto grado y un cargo de acoso.

The New York Times también reseñó que Gary Busey está enfrentando cargos por delitos sexuales relacionados con incidentes que ocurrieron en una convención de fanáticos de películas de terror en Nueva Jersey. Tales cargos se presentaron el viernes después de que las autoridades respondieran a los informes de un delito sexual en la convención Monster-Mania Con, acotó el Departamento de Policía de Cherry Hill en un comunicado.

“Incidente con una celebridad invitada”

La policía no respondió de inmediato a las llamadas y correos electrónicos del Times el sábado, y la Oficina del Fiscal del Condado de Camden remitió las preguntas a la policía. El gerente del actor Gary Busey no respondió a los correos electrónicos y no se pudo contactar de inmediato a un representante del hotel, indicó el reporte.

Un abogado de la convención, Nikitas Moustakas, dijo que la compañía de la convención estaba “ayudando a las autoridades en su investigación sobre un presunto incidente que involucró a los asistentes y una celebridad invitada en su convención” en Cherry Hill el fin de semana pasado.