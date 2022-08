Con mucho sacrificio, en sus años de juventud, la señora Isabel Méndez Jiménez mantuvo a sus hijos, pues hasta tuvo que irse a trabajar a EEUU en el estado de Chicago para sacar dinero y enviarlo a México: “Quedé viuda de 33 años, me fui a trabajar a México, me fui a trabajar a Chicago. Le mandaba a mis padres para que levantaran a mis hijos y los pusieran en la escuela”, contó.

El video de TikTok se hizo viral gracias a una entrevista realizada por el youtuber Jaime Toral quien se encargó de documentar la historia de la señora Isabel Méndez Jiménez quien declaró muy afectada: “Ni saben si vivo o no. Me da tristeza porque de tantos hijos para ellos yo no vivo”, comenzó diciendo la señora, cuya historia ya ha sido reproducida más de 40 millones de veces.

Otra cuestión que hace que su vida se complique además de su edad y su situación de pobreza, es la salud, pues doña Isabel Méndez Jiménez padece una enfermedad en los ojos que pudiera dejarla sin vista, pero eso no la abruma como la tristeza de no ser apoyada ni querida por ninguno de sus 16 hijos.

Se conmueven por la historia de doña Isabel Méndez Jiménez

La única compañía que tienen la señora son animales que le sirven como mascotas como perros y gatos, a quienes tiene que alimentar también pese a que pocas veces le sale para ella misma… A través del video de la entrevista del youtuber a la ‘abuelita de TikTok’, la gente se manifestó en apoyo y comentaron:

“Cuando vi ese video lloré y a mi no me gustaría que me pasara lo mismo, mi mamá, mi abuela a nadie ,ella no se lo merece yo la apoyo”, “Quisiera ir a su casita y darle un abrazo”, “Como quisiera vivir con esa mujer y cuidarla, hacerle compañía”, “Lloré cuando dijo que ninguno de sus hijos estaba con ella y cuando comía frijolitos y nopalitos viejos”, “Ella no merece eso”, “Pobrecita se me parte el corazón por ella”, comentaron personas en el video de TikTok. AQUÍ PUEDES VER LA ENTREVISTA A LA ‘ABUELITA DE TIKTOK’ .