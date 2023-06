La actriz, bailarina, presentadora y empresaria puertorriqueña le ha añadido un apartado más a su hoja de vida: En 2017, lanzó al mercado un libro para niños llamado “Sebi and the Land of Cha Cha Cha”, escrito por ella y por su pareja, el también actor Eric Winter.

4. Cristela Alonzo

La actriz de ascendencia mexicana Cristela Alonzo es una de las más grandes exponentes del stand up en Estados Unidos, en donde ha contado diferentes pasajes de su vida como hija de una madre inmigrante que llegó al país a perseguir el ‘sueño americano’. Sin embargo, este sueño también ha tenido algunas consecuencias, que Alonzo ha tomado como inspiración para escribir su primer libro autobiográfico.

Bajo el título de “Music to My Years: A Mixtape Memoir of Growing Up and Standing Up”, la actriz y comediante comparte cómo ha sido su camino para llegar a ser la primera latina en crear, producir, escribir y protagonizar su propia serie de comedia, que llevó por nombre ‘Cristela’, y en la que compartió créditos con Carlos Ponce y Terri Hoyos.