Yahir agradece las muestras de cariño tras la muerte de su abuelita

“Gracias a toda la familia y amigos por sus mensajes, a los que vinieron de fuera para estar con nosotros. Dios nos regaló la oportunidad de tener a la mejor abuela… Me sorprendí por tanta gente que llegó y me dijo: ‘tu abuela me decía que me quería como una o un [email protected]’. Muy amada y con casa llena siempre! Una bendición tener a toda la familia unida. #NanaLupita”.

El cantante Yahir se expresó con este mensaje en su cuenta oficial de Instagram, donde cuenta con casi un millón de seguidores, el que acompañó con una serie de imágenes donde aparece su ‘Nana Lupita’. Tanto sus fans como varios famosos expresaron sus condolencias tras este triste acontecimiento (Archivado como: Yahir se viste de luto tras sufrir irreparable pérdida en su familia).