Carlos Rivera está de luto otra vez tras la muerte de su papá (FOTOS)

El triste mensaje que Carlos Rivera publicó tras la muerte de su papá

A tan solo unos pocos días del sensible fallecimiento de su padre, Carlos Rivera rompió el silencio y por medio de su Instagram escribió un mensaje que le tocó el corazón a más de uno. A lado de una foto con su padre, Rivera escribió lo que estaba sintiendo con todo el corazón: “Jamás se está preparado para despedir a un padre, al menos yo no lo estaba, no lo estoy. ¿Cómo soltar a mi mejor amigo?, a mi fan número uno, al mejor alcahuete de todas mis locuras, a mi hombre fuerte que no le tenía miedo a nada ni a nadie y que la única cosa que le hizo temblar fue el maldito párkinson cuando apareció”, dijo el cantante.

“Pero quiero pensar que hoy vuelves a ser ese valiente que no le tiene miedo a nada para adentrarte a la selva del paraíso, para manejar por las carreteras infinitas del cielo y que no volverás a temblar por nada porque ya te has curado de todo y has visto el rostro de Dios y de la Virgen María. Podrás abrazar a mi Abuelita y a mi abuelito y a toda la gente que amaste y que se adelantó y que seguro ya estarán haciendo una gran fiesta para recibirte” (VER POST). Archivado como: Carlos Rivera de luto otra vez