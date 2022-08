Dichos rumores de su relación no han sido desmentidos ni confirmados por alguno de los talentos pertenecientes a la televisora TV Azteca, ante esto los seguidores de ambos no se han hecho esperar y a través de redes sociales comparten momentos donde ambos “se delatan”.

Se niega a revelar su orientación sexual

Independientemente de todos los rumores, el cubano ya ha alzado la voz en diversas ocasiones sobre lo desgastante y triste que es para el que se tome como foco de atención su sexualidad, la cual el mismo ha delcarado: “Este es un tema que le da morbo a mucha gente, porque siempre preguntan: ‘¿Cuál es la sexualidad de William?’. Y aquí va mi respuesta: ‘¿Qué pu** te importa?’. Mi sexualidad es mi sexualidad porque la vivo yo y es parte de mi vida”, expresó.

Además reiteró según Yahoo!: “Mi sexualidad yo he decidido mantenerla en privado, no hablar de ella. Sea bisexual, sea ‘non-binary’, sea hetero, sea gay… No te importa. No les importa. El día que yo quiera hablar de mi sexualidad, lo voy a hablar y lo voy a hacer porque yo quiero, no porque esta gentuza lo decida por mí”.