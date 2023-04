Whole Foods toma medida tras anuncio de IKEA, Walmart y Burger King

La medida que implementará la empresa afectará a cientos de personas. A diferencia de las otras tiendas que cerrarán las puertas de algunas sucursales, Whole Foods se encargará de despedir a cientos de trabajadores corporativos como parte de un esfuerzo de reorganización.

Luego de que otras tiendas informaran el cierre de diversas sucursales, Whole Foods se encargó de informar que es lo que pasará con las suyas. Y es que informaron de la medida que tomaran a partir de los próximos dos meses por medio de un comunicado según informó Fox Business.

Whole Foods toma medida. Después de que se dieran a conocer las noticias de diversas tiendas como Walmart, IKEA e incluso Burger King en las cuales informaban el cierre de algunas de sus sucursales, el supermercado perteneciente a Amazon hace anuncio sobre las medidas que ellos tomarán.

Debido a sus simplificaciones, se verán cambios en la corporación durante los próximos dos meses en mercados globales y equipos de apoyo regionales. De acuerdo al portal de noticias mencionado anteriormente estos despidos afectarán a menos del 0,5% de plantilla total de Whole Foods.

De acuerdo al portal de Fox Business, Whole Foods se trata de un supermercado de alta gama que cuenta con más de 500 tiendas en América del Norte y Reino Unido. Esta misma empresa habría emitido un comunicado el pasado jueves explicando que buscaban “simplificar aún más” sus operaciones.

¿Los despidos afectarán a las tiendas?

De acuerdo a la empresa de Whole Foods, estos despidos no tendrán afectación alguna con ninguna de sus tiendas o con la función de distribución. De igual manera la compañía señaló que no tienen planes de cerrar alguna de sus sucursales.

En realidad, de acuerdo al portal de Fox Bussines, Whole Foods detalló por medio de un portavoz para el portal, que se encuentran evolucionando en su estructura operativa y ajustando equipos corporativos. De esa manera esperan que la empresa continúe creciendo y ampliando su alcance.