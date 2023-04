Cierran el Mall of America por posible hombre armado

El Centro comercial cierra sus puertas con clientes adentro

Se han visto camiones blindados entre los agentes de la policía

Mall of America Minnesota. Comienza el fin de semana y con ella los incidentes en los Estados Unidos, la ola de violencia ha ido en aumento considerablemente en los últimos años en el país. Debido a que se ha desatado balaceras ahora en lugares públicos, el cual ha provocado el miedo de los ciudadanos por salir a las calles.

En pleno viernes, las autoridades de Minnesota recibieron una llamada de emergencia sobre un posible tirador en un reconocido centro comercial. Por lo que acudieron al lugar lo más pronto posible para realizar las investigaciones correspondientes, y verificar sobre el posible sospechoso.

Cierran el Mall of America de Minnesota por hombre armado

Ante esta situación, un área cerca del Mall of America fue cerrada el viernes por la tarde mientras las autoridades negociaban con un hombre que se cree que tiene un arma. Inmediatamente, ordenaron el cierre del centro comercial dejando a algunos clientes dentro del edificio, de acuerdo con la Agencia The Associated Press.

Los negociadores de crisis se están comunicando con el sospechoso, quien “tiene lo que se cree que es un arma de fuego” y están tratando de negociar su entrega, dijo el Departamento de Policía de Bloomington en Twitter. Las carreteras cercanas al centro comercial se cerraron poco antes de las 5 pm del viernes y las autoridades pidieron al público que evite el área.