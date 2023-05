Ahora está gran empresa ha dado un inesperado anuncio que tomó por sorpresa a muchos y no fue del agrado total de sus consumidores provocando la furia de cada uno de ellos, en tan solo unos días será cuando la cadena de Walmart ponga en marcha nuevos recargos automáticos que afectarán a muchos.

Si usted acude a las sucursales de la mayor cadena de minoristas para adquirir los suministros de su mascota o las necesidades de panadería, debe prestar especial atención, ya que muchos de los compradores se han quejado de ver reflejados cargos adicionales de la compañía en cada una de sus compras, afirmó The Sun.

¿En dónde se verán reflejado los costos extras?

Independientemente de que si los clientes cuentan o no con un cupón, el AutoShip usarán el precio regular en el momento en que se realice cada pedido, esto se debe a que las reglas de Walmart establecen que los envíos automático no se pueden combinar con otros descuentos, según lo dio a conocer el diario británico de The Sun.

Es muy probable que Walmart no permita que los compradores usen cupones, ya que AutoShip ya le ahorra alrededor de un cinco por ciento en todos los artículos con cada pedido. Respecto al recargo de panadería, el medio citado señaló que los clientes que compren pasteles personalizados en el supermercado también verán algo de dinero adicional en su factura si no se fijan. Archivado como: Walmart anuncia nuevos recargos.