De manera constante los apoyos económicos llegan a los bolsillos de residentes de EEUU, ya sea de manera de reembolsos por impuestos o como forma de solventar los gastos básicos del hogar, pero cabe señalar que no todos califican para recibir los nuevos pagos, en las siguientes líneas te decimos cómo y quiénes podrán reclamar el efectivo.

Pagos directos enviados este mes. ¡Buena noticia para iniciar la semana! Las entregas de apoyos no han parado y en esta ocasión se ha revelado que millones de personas serán las afortunadas en obtener cheques de hasta $3, 284 dólares. En pleno lunes se ha dado a conocer que una ayuda para familias estadounidenses viene en camino.

Los estadounidenses elegibles recibirán un cheque por un valor de más de $3, 200 durante este mes de mayo en manera de alivio a su economía, pero se les debe aplicar cierto estatus a quiénes estén en línea de espera para recibir los nuevos pagos directos, así lo señaló The Sun .

Se insta a las personas que residen en EEUU el estar alertas para saber sí califican o no en recibir un pago único de ayuda con un valor de más de 3 mil dólares para reforzar su economía tras la dura crisis de la inflación que se ha vivido en los últimos tiempos, para poder reclamar el efectivo.

Los cheques se distribuyeron en varios momentos dependiendo de cuándo presentó la solicitud para poder obtener el efectivo. Aquellos que presentaron solicitudes y vivieron en el estado de Alaska durante todo 2021 s on elegibles para recibir dinero si aún no lo han recibido.

De acuerdo con el diario británico de The Sun, Alaska estaba aceptando solicitudes para el programa Fondo Permanente de Dividendos hasta el 31 de marzo de 2023. Sin embargo, el estado todavía estará enviando pagos durante este mes de mayo con un valor de hasta $3, 284 dólares.

¿Qué debo saber sobre los nuevos pagos directos entregados en EEUU?

Específicamente, solo aquellos que presentaron solicitudes de dividendos y que se encuentran en estado “Elegible-No pagado” serán quiénes estén esperando recibir su dinero, cabe mencionar que los pagos serán distribuidos el próximo 18 de mayo, según el Departamento de Ingresos de Alaska (DOR).

Alaska creó el PFD para devolver una parte de los ingresos petroleros del estado a los residentes cada año. Tenga en cuenta que puede haber algunas implicaciones fiscales de las que no esté al tanto al traer el dinero extra. Por ejemplo, The Sun dio a conocer que el Servicio de Impuestos Internos mencionó que la porción de $662 dólares del pago se considera un pago de alivio mientras que los $2,622 restantes no.