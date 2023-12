Víctima de un ataque de tiburón, era hija de reconocido músico

La partida de Marifer deja un vacío no solo en el corazón de su familia, sino también en la comunidad musical a la que pertenecía.

Su familia expresó su profundo dolor al perder a alguien que no solo amaba el mar, sino que también luchaba activamente por su preservación.

Los reportes indican que hasta el momento, el depredador marino no ha sido localizado, generando preocupación en la comunidad respecto a futuros incidentes similares.

Testigos quedaron en shock al presenciar los hechos

Varias grabaciones aún se encuentran circulando mediante las redes sociales, causando gran impacto y conmoción en la comunidad.

Los testigos en el lugar de los hechos quedaron totalmente en shock al momento de ver la brutalidad del ataque del tiburón.

El impacto de este suceso ha generando preocupaciones y llamados a reforzar la seguridad en las zonas costeras.

The Sun y The Associated Press las medidas de prevención en la costa siguen latentes.