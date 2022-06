¿Por qué se va Lindsay Casinelli de Univisión?

De acuerdo con información de Chamonic, es una realidad que la conductora Lindsay renunció a Univisión, ya que no aceptó irse a vivir a la Ciudad de México, donde se produce y graba el programa de deportes del que formaba parte. Las reacciones de los usuarios no se hicieron esperar…

“Qué bueno, su voz nada agradable”, “Qué bueno, a mí ella no me gusta y su voz empalaga mucho”, “Una de las mejores, espero le vaya súper bien a donde vaya”, “Tal vez se va a Telemundo”, “Qué bueno porque a mí no me cae nada bien”, “No creo que @lindsaycasinelli, ella es excelente conductora, no creo que se vaya de @tudnusa” (Archivado como: Conductora Lindsay Casinelli renuncia a Univisión)