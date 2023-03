Hasta el momento no han revelado mayores detalles sobre lo ocurrido en el aire el pasado viernes, lo que provocaría la muerte de un pasajero a bordo de la aeronave. De igual manera, no han dado a conocer la identidad de la víctima que lamentablemente perdió la vida en el vuelo.

Cabe mencionar que a bordo se encontraban cinco pasajeros del avión ejecutivo Bombardier que fue sacudido el pasado viernes por la tarde mientras viajaba de Keene, New Hampshire, a Leesburg, Virginia, dijo Sarah Sulick, portavoz de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte.

Turbulencia avión saldo mortal: Muere un pasajero

Las autoridades han realizado las investigaciones correspondientes, sin embargo na han mencionado si la víctima que murió llevaba puesto el cinturón de seguridad. La policía estatal de Connecticut confirmó que una persona fue llevada a un hospital, pero no proporcionó más detalles, según la Agencia The Associated Press.

De igual manera, se ha dado a conocer que el avión es propiedad de Conexon, una empresa con sede en Kansas City, Missouri, según una base de datos de la Administración Federal de Aviación. La compañía, que lleva Internet de alta velocidad a las comunidades rurales, se negó a comentar el sábado. Archivado como: Turbulencia avión saldo mortal