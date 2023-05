En ese video se puede ver como el ex novio de Adamari le da un postre a su mamá y ella lo recibe contenta. “Feliz día para tu mamá y para Adamri que te dio una hija tan Bella”, le comentó una seguidora. “Que bella, ya se a quien saliste tan extrovertido y buen bailarín”.

Recordando que Toni tiene una relación con la mexicana Evelyn Beltrán, quien es madre de un niño. Aunque algunos de los seguidores de la expareja siguen asegurando que Beltrán fue la tercera en discordia, pero ella no se ha cansado de negarlo.

Evelyn tiene su atención

Es bien sabido que meses después de que Toni y Adamari terminaran su relación hoy el también coreógrafo español inició una relación con la influencer Evelyn Beltrán. Lo que desencadenó un sinfín de comentarios acerca de que él le había sido infiel a la boricua.

Y aunque los dos no se han cansado de negar esas acusaciones ya llegaron a un punto en que les da igual lo que digan de ellos pues no se han cansado de demostrar su amor en redes sociales. Así lo demostró él que su compartió una fotografía de su amada novia en pleno día de las madres. Y por supuesto la felicitación para la mexicana no podía faltar ya que es madre de un pequeño que tuvo en una relación anterior.