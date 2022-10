La tarde de este domingo autoridades confirmaron situación de tirador activo en el Macomb Mall, ubicado en el 32233 de la avenida Gratiot, en la ciudad de Roseville, Michigan. El centro comercial tiene tiendas como Kohl’s, H&M, Old Navy, ULTA Beauty, entre otras.

Sin embargo, no quedó claro de inmediato la participación de los hombres arrestados en el tiroteo. St. Clair Shores y la policía de Roseville atendieron la escena que continuaba activa al momento de la redacción de esta nota. Los tiroteos en centros comerciales son frecuentes en Estados Unidos.

El Macomb Mall fue evacuado luego de los reportes de disparos. Al corte de esta nota, no se habían confirmado heridos o muertos, según el medio local. Posteriormente, la policía en Roseville informó que dos hombres fueron arrestados poco después del incidente.

Tiroteo en plena universidad

Poco antes de la balacera en el centro comercial, MundoNOW informó de otro tiroteo ocurrido en Estados Unidos. De acuerdo con AP, cuatro personas, entre ellas tres estudiantes, fueron baleadas durante un incidente en una universidad de Atlanta el domingo, informaron autoridades.

Un grupo de personas escuchaban a un DJ cerca de la Robert W. Woodruff Library de la la Clark Atlanta University, a eso de las 12:30 a.m., cuando los agentes escucharon disparos, de acuerdo con información de la policía local publicada por The Associated Press.