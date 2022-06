Ha estado circulando un vídeo compartido por el portal Channel 2 Action News, donde se muestra a un oficial y un hombre que parecen entrar en un tiroteo en el puente mencionado. Hasta el momento no se ha mencionado los motivos por el cual comenzaron las detonaciones.

Tiroteo centro Atlanta: Un oficial involucrado

La portavoz de la Oficina Federal de Investigaciones, Jenna Selitto, dijo que están al tanto de un tiroteo fuera de un edificio federal y que los agentes del FBI se dirigen al lugar para ayudar en la investigación. Selitto dijo que no hay amenaza para el público.

“APD no estuvo involucrado en el tiroteo/incidente y no manejará esta llamada. Solo estamos presentes para ayudar”, dicen los funcionarios del Departamento de Policía de Atlanta en sus redes sociales. Hasta el momento no está claro si alguien ha resultado herido, luego de los disparos de esta tarde de viernes. Archivado como: Tiroteo centro Atlanta