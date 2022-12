Según reporta The Sun , tres personas han muerto y una más está gravemente herida después de un tiroteo masivo frente a un bar de Chicago. Un altercado verbal estalló el domingo alrededor de las 2:26 am, en un bar en Belmont Cragin en el lado noroeste de Chicago, Illinois.

Un amigo de la familia dijo que la víctima sobreviviente es la hija de Ricky Vera, quien desde entonces ha pasado por una operación de 12 horas. La policía no recuperó un arma en la escena, pero los investigadores encontraron varios casquillos de bala, las autoridades aún están buscando al atacante y la investigación está en curso.

Los detectives aún se encuentran revisando el video de vigilancia

Las velas ahora marcan la escena de la tragedia, mientras la cinta de la escena del crimen todavía abraza un árbol. Los detectives aún se encuentran revisando el video de vigilancia, dijo el encargado comandante de policía Joseph Brennan.

ABC reporta que no se dijo en cuál de los dos bares de la zona ocurrió la pelea. Varios casquillos fueron recuperados de la escena, dijo. No hay nadie bajo custodia y los detectives del Área Cinco están investigando. La policía no proporcionó de inmediato más información sobre el tiroteo.