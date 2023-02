Se ha reportado que las instituciones no están permitiendo el ingreso o salida del personal, los estudiantes, los padres/tutores o los visitantes. Las autoridades ya encuentran buscando al hombre armado, cabe mencionar que al momento de este informe, no ha habido confirmación ni identificación de ninguna víctima.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 12:45 del mediodía, cuando las autoridades comenzaron a evacuar a los residentes del área e instaron a todos los demás residentes a mantenerse alejados del sitio. Luego de un par de horas después, la policía dijo que habían evacuado a “un gran grupo de niños y personal de una escuela cercana”, pero no especificó de qué escuela.

Toda la zona permanece segura, escuelas, restaurantes, etc. han cerrado sus puertas debido a la alerta que emitió la policía hasta no atrapar al posible sospechoso. Cabe mencionar que el personal del cercano Lone Pine Motel dijo que la policía les dijo que estaban buscando al tirador.

Hasta el momento no se ha confirmado la detención del posible sospechoso que aparentemente se encuentra armado. A través de las redes sociales se puede ver a los agentes con sus armas de fuego, limpiando la zona y buscando al posible tirador activo que fue reportado este jueves en Oregón, según KGW8 .

No hay detención

Al momento de la redacción de esta nota, no ha habido confirmación ni identificación de ninguna víctima. De igual manera, no se han identificado sospechosos y no se ha publicado información de inmediato sobre ningún arresto, por lo que las investigaciones continúan en la escena.

A través del mapa de la página Trip Check del Departamento de Transporte de Oregón mostró que la rampa de salida 62 en dirección este desde la carretera interestatal 84 hasta Hood River se cerró debido a la actividad policial a partir de las 12:45 p. m. La rampa se conecta con Cascade Avenue aproximadamente a media milla de la intersección de Clearwater Lane.