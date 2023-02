Te presentamos a los hombres más atractivos que se verán hoy en el Super Bowl

Los deportistas que más han acaparado miradas

¡Te revelamos todos los detalles que conocemos sobre ellos!

Super Bowl LVII los jugadores más guapos: Estamos a tan solo unas horas de que se lleve a cabo el gran evento, el Super Bowl LVII en donde los Eagles de Filadelfia y los Chiefs de Kansas City se estarán enfrentando para llevarse la victoria. El encuentro va a arrancar a las 6:30p.m este domingo.

En esta ocasión, te recopilamos una lista de los hombres más atractivos de la NFL quienes se estarán enfrentando el día de hoy para ver quién se llevará la victoria. Este evento es quizás uno de los acontecimientos más esperados del año, en donde se esperan ver muchísimas sorpresas.

Al parecer la cantante y superestrella Rihanna, no será la única que acapare la atención de todo mundo, pues en el partido de hoy, se acaparará la atención no solamente en lo que será el juego, si no en los guapísimos deportistas que aparecerán en pantalla.

Travis Kelce

El jugador de Kansas City Chiefs Travis Kelce es originario de Westlake, Ohio, y ha sido el hombre que ha tenido muchísimos éxitos a lo largo de su carrera como deportista. Travis tiene 33 años, y ha compartido lugar con su hermano en la cancha de juego.

“Mi madre no puede perder”, dijo de forma bromista para la NFL. “Será una sensación increíble jugar contra él… No me verán hablando demasiado por cuánto respeto y cuánto amo a mi hermano”, dijo el guapísimo deportista según la revista Hola. Archivado como: Super Bowl LVII los jugadores más guapos