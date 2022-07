Starbucks dijo esta semana que los cierres son parte de un esfuerzo mayor para responder a las preocupaciones del personal y asegurarse de que las tiendas sean seguras y acogedoras, de acuerdo con información reseñada por la agencia de noticias The Associated Press.

“Creemos que no es justo que no se nos permitiera ser parte de esta decisión sobre nuestras condiciones de trabajo, ni que Starbucks afirme que no podía brindar una experiencia segura para nuestro lugar de trabajo”, dijo Mari Cosgrove, empleada de uno de las tiendas de Seattle que están cerrando.

Starbucks anuncia cambios para mejorar la seguridad

Pero Starbucks insistió en que los cierres no estaban relacionados con la campaña de sindicalización. “Abrir y cerrar tiendas es parte de nuestras operaciones comerciales”, dijo un portavoz de la compañía. “Esto está realmente arraigado en tiendas seguras y acogedoras”. La ley laboral de EE. UU. no impide que Starbucks cierre sus tiendas por motivos comerciales. Pero no puede cerrar una tienda, ya sea que esté sindicalizada o no, en represalia contra los organizadores laborales.

En la carta a los empleados, Starbucks dijo que está dispuesto a hacer ajustes para garantizar la seguridad de la tienda, incluida la modificación del horario de atención y el traslado de muebles, o su eliminación, para que los empleados tengan una visión más clara de la tienda. La compañía dijo que está probando sistemas de alarma y sensores para alertar a los empleados si alguien está en un baño. La compañía también dijo que los baños en algunas tiendas podrían cerrarse si se convierten en un peligro para la seguridad.