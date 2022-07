El programa de mejora del cuidado de niños y dependientes del estado que tiene un valor de 20 millones de dólares se inspiró en el Crédito Tributario por Hijos federal del país, de acuerdo con información del diario The Sun.

¿Quiénes son elegibles para el cheque?

Pensilvania se encuentra en su mejor posición fiscal en años, con el tesoro estatal beneficiándose de los subsidios federales por coronavirus que apuntalan la economía, la recaudación de impuestos y el gasto estatal. Para calificar para el crédito fiscal por cuidado de niños es necesario cumplir ciertos criterios de elegibilidad así como un umbral de ingresos.

Para personas con un dependiente, los gastos reclamados en las declaraciones de impuestos no pueden superar los 3,000 dólares mientras que para aquellos contribuyentes con dos o más dependientes, los gastos no pueden superar los 6,000 dólares. Aunque no se ha confirmado el número exacto de personas, se espera que miles de residentes califiquen para los pagos directos. Archivado como: cheque de 6000 dólares.