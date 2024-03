Cifra de Mega Millions alcanza los los 1.100 millones de dólares y no tiene ganador

No obstante, la mayoría de los ganadores optan por recibir un pago en efectivo.

La ausencia de un ganador en los últimos 30 sorteos contribuyó al crecimiento extraordinario de este premio, de acuerdo con The Associated Press.

Powerball tuvo el mismo problema

A final de febrero pasado, Powerball inició la búsqueda del ganador de un premio de $50,000 no reclamado, según The Associated Press.

Funcionarios de la lotería están inmersos en la búsqueda de un afortunado ganador del premio de $50,000, quien aún no ha dado señales de su presencia.

Los números ganadores del Powerball fueron seleccionados durante la festividad de Navidad del año pasado.

El boleto agraciado fue adquirido en Winners Corner, una tienda cuyo nombre resulta ser muy adecuado para la ocasión, situada en 310 North Main Street en Pueblo, Colorado.