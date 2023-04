Reportan sismo de magnitud 4.9

El temblor se sintió en una zona turística australiana.

Autoridades confirman que no hubo daños hasta el momento.

Sismo magnitud 4.9 Australia. De manera reciente se ha reportado un fuerte sismo que alertó a varios habitantes, a través de los artículos de MundoNow hemos sido testigos de muchos hechos catastróficos causados por severos huracanes, tormentas, temblores y esta no es la excepción. Nuevamente tiembla la tierra y dan a conocer que lugares salieron afectados.

Sin duda uno de los miedos más grandes que tienen las personas es a los temblores producidos por la tierra, debido a que es uno de los fenómenos naturales más peligrosos que pueda haber, ya que con su gran fuerza puede ocasionar cualquier desastre en las viviendas de los ciudadanos.

Terremoto sacude zona turística de Australia

La tierra se estremece en un lugar turístico de Australia por un terremoto de magnitud 4.9. Los residentes de la zona lograron sentir cómo fue que sus casas se movieron tras el sismo que tuvo presencia este domingo 16 de abril en el oeste del país causando temor en muchos habitantes.

De acuerdo con los primeros reportes, el sismo se detectó poco después de las 7 p.m AEST (10 a.m de este lunes GMT) frente a la costa de Broome, afortunadamente no hubo necesidad de activar la alerta de tsunami, según con el diario británico de The Sun, residentes afirmaron que la sacudida se prolongó durante unos cinco minutos. Archivado como: Sismo magnitud 4.9 Australia.