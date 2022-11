El temblor ocurrió alrededor de las 3 de la mañana (0900 GMT). En las redes sociales los habitantes de la región reportaron que el sismo se sintió muy fuerte y a algunos incluso los despertó, de acuerdo con comentarios recogidos por The Associated Press.

El Servicio Geológico de Estados Unidos indicó que el epicentro se ubicó a unos 80 kilómetros al sur-suroeste del poblado de Bahía de Kino, en el municipio de Hermosillo, y tuvo una profundidad de 10 kilómetros, de acuerdo con información publicada por The Associated Press.

¿Qué NO hacer durante un sismo?

Después, cubrirse la cabeza y cuello, de preferencia debajo de una mesa o escritorio resistentes. “Si no hay un refugio cerca, agáchese a una pared interior o al lado de muebles bajos que no puedan caerle encima”, apunta la dependencia en su sitio web oficial. “Esté preparado para moverse con su refugio si el temblor lo cambia de lugar”. Archivado como: Sismo 6.7 Panamá

Los CDC señalaron que NO debe correr hacia afuera u otras habitaciones durante el movimiento. “Es menos probable que se lesione si permanece donde está”, apunta el informe. Además, la agencia pide a las personas que NO se paren en una puerta. “Estás más seguro debajo de una mesa”. Informaron The Associated Press, Infobae y López-Dóriga.