Hasta el momento, se conoce que al menos 29 personas resultaron con esta infección y tan solo 9 personas, fueron hospitalizadas en los estados ya mencionados; la buena noticia, es que no hay defunciones registradas. Las autoridades correspondientes se encuentran vigilando e investigando que causó la enfermedad y la evolución de los pacientes que se encuentran internados.

La información que proporcionaron los CDC, señaló que “aún no se ha identificado un alimento como la fuente de este brote de rápido movimiento”, pero que seguirán trabajando en investigar y controlar la fuente que provocó que decenas de personas acudieran a los hospitales de las áreas locales de Michigan y Ohio.

“Algunas de las enfermedades reportadas en Michigan y Ohio aún no se han informado al sistema Pulse Net, pero los investigadores están trabajando rápidamente para agregarlas a Pulse Net para determinar si pueden ser parte de este brote”, declararon los CDC en el boletín informativo que dieron a conocer por los brotes que salieron a la luz e informó Fox News.

En el escrito que dieron a conocer, señalaron que algunos de los casos que se han reportado en Michigan y Ohio, no han sido registrados en el sistema de Pulse Net – red administrada por los CDC, donde reúnen los laboratorios de agencias de regulación de alimentos- debido a que aún se está investigando que alimento lo provocó.

CDC advertencia E Coli: ¿Qué síntomas puede presentar?

Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, declararon que síntomas se deben tomar en cuenta para acudir con su médico de cabecera para confirmar si se puede tratar del brote infeccioso que se ha esparcido en las últimas semanas. Entre los síntomas de peligro, se encuentra la diarrea y fiebre.

“Diarrea y fiebre superior a 102 °F; Diarrea por más de 3 días que no mejora; diarrea con sangre; Tanto vómito que no puede retener líquidos; Signos de deshidratación, como: no orinar mucho, sequedad de boca y garganta, sentirse mareado al ponerse de pie”, anunciaron los CDC en el boletín informativo. Archivado como: CDC advertencia E Coli