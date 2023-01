A través del programa matutino Despierta América en la sección ‘Sin Rollo’ se habló de que la cantante habría sido traicionada nuevamente, pero en esta ocasión no fue en manos de su ex, el futbolista Gerard Piqué, sin embargo sí que está involucrado en esto.

Shakira sufre otra traición: Parece que las desgracias en la vida de la colombiana no tienen para cuando parar, pues en el año 2022 Shakira sufrió bastantes decepciones, principalmente hechas por parte de Piqué, quien se ganó el odio de millones de personas por la supuesta infidelidad que le hizo.

Shakira sufre otra traición: Sufre un golpe bajo por parte de su trabajador

Shakira, como buena persona que es, le dejó el camino libre a su queridísimo chef para que continuara con sus sueños. Pero aquí comienza la terrible traición que sufrió la cantante colombiana, pues resulta que él nunca renunció por abrir su propio restaurante.

Una fuente cercana a una de las presentadoras de Despierta América que trabaja en la mansión, le informó que uno de los hijos de Shakira vieron a este chef ‘paseándose’ por casa de nada más y nada menos que su ex Gerard Piqué, y no solo eso, ¡si no que Clara Chía también estaría haciendo de las suyas! Archivado como: Shakira sufre otra traición