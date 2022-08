Serena Williams causa furor al apoderarse del US Open

La tenista se anticipa para el que será su último US Open

A principios de mes anunció sus planes para retirarse del tenis

¡ENCIENDE LA CANCHA! Serena Williams, causó furor en su primer juego en el US Open y demostró que aún falta mucho que ver de sus jugadas antes de que se retire del tenis. La jugadora, de 40 años de edad, se enfrentó a Danka Kovinic en el Estadio Arthur Ashe con un público abarrotado y expectante con los resultados.

A principios de mes, la jugadora por excelencia del tenis, informó sus planes de retirarse de la cancha después de una fructífera carrera que le llevó décadas solidificar y hacerla una de las mejores jugadoras dentro de la cancha. A Serena Williams, se le reconocen alrededor de 23 Grand Slam en individuales que la han convertido en la favorita del público.

En su primer partido en lo que se espera que sea el último US Open, y el último torneo, de su notable carrera como jugadora, Williams superó un comienzo inestable para abrumar a Danka Kovinic 6-3, 6-3 el lunes por la noche, en un Estadio Arthur Ashe repleto de fanáticos, que demostraban más un ambiente más de fiesta que de despedida, informó The Associated Press.