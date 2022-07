La senadora demócrata por Rhode Island, Tiara Mack, está envuelta en la polémica tras publicar en sus redes sociales un video haciendo twerking

Causa repulsión en las redes sociales por la forma en que busca el voto de la gente

Así está el ambiente político en Estados Unidos La senadora demócrata por Rhode Island, Tiara Mack, está envuelta en la polémica tras publicar en sus redes sociales un video haciendo twerking para pedir al público que vote por ella para conseguir la reelección, de acuerdo a información que ha sido publicada por la cuenta de Edición Digital Univision, que la exhibió con su atrevido baile. Es un hecho que en estos meses previos a las elecciones federales, todos los políticos buscan la manera de cómo llenarle el ojo al electorado, algunos con propuestas para beneficio de la población, con leyes, obras y programas como algunos políticos que intentan dar más pagos directos de alivio, pero otros que no ven la manera de convencer a la ciudadanía y recurren a ideas que están fuera de lo que será su trabajo legislativo. ¿QUÉ ESTRATEGIA USAN? Y es eso precisamente lo que le ocurrió a la senadora Tiara Mack, quien en un intento por no perder la reelección para las próximas votaciones, ha diseñado una manera muy polémica de pedir el voto de la gente, dejando de lado por completo, las ideas, las propuestas y resaltando su físico, pero de una manera burda y hasta vergonzosa. Una copia de lo que se ha visto incluso en países como el vecino México, donde algunas candidatas hacen lo mismo o caen en acciones que no tienen nada que ver con lo que será su profesión. Sin embargo, aún así, logran su cometido que es el de atraer las miradas para que al menos, la gente conozca por quien votar, como en el caso de la senadora Tiara Mack que baila twerking.

Senadora Tiara Mack twerking: LA GENTE NO SE LO PERDONA Pero parece ser que la idea no fue tan buena y el ‘tiro le salió por la culata’, pues esto le dijeron: “Que alguien le diga que el voto se gana llevando acabo lo que prometió en campaña, sino las hizo entonces esta de más el show”, “OmG! Cómo se ve que todo es un chiste y una mofa para estos disque ‘servidores públicos’ solo Mier….. tienen en la cabeza”. Algunos más escribieron: “Que inmoral, plebe y vulgar lolll. Está haciendo eso para conseguir votos. No pero ya que no hará entonces si gana ay Dios mío. Y es demócrata uf que bajo ha caído este partido uf. Piense a qué político barato le dan su voto. Si es para esa vulgar mejor no voten”, “¿Así o más vulgar y corriente?”. Para ver el video haz click aquí. Archivado como: Senadora Tiara Mack twerking

Senadora Tiara Mack twerking: NO SE SALVÓ DE LAS CRÍTICAS Al parecer, no le perdonará este atrevimiento: “En fin son demócratas y ellos apoyan todo lo malo”, “Ellos no creen en Dios y su religión es el dinero”, “Mi voto ni pagado ni gratis se lo doy!!!! Hay que tener límites y decencia”, “buen ejemplo como senadora ni la tomen en cuenta”, “yo creo qu no busca votos sino vatos”, comentaron los sguidores.. Pero otros fueron más allá: “Menos dinero para su campaña… si hizo buen trabajo será reelegida, tanto inmoral con etiqueta de moralistas por lo menos ella se dejó llevar”, “que haga lo que le de la gana. ¿Quien es quien para juzgarla? Con que haga un buen trabajo en el senado el resto no debería importar”, dijeron más personas.

¿GANARÁ LA REELECCIÓN? Tras pedir el voto para su reelección, la gente reaccionó así: “¿Qué bebió o fumó antes de filmarse? No estaba en su juicio, avergüenza a quienes representa”, “vulgar y corriente”, “Pero no ni viendo esto la gente seguirá dando su voto a esta gente vulgar”, “ridícula”, “Esa gente ya no halla cómo llamar la atención vulgaridad de lo peor”. “Es como noticia amarillista para degradar a la mujer… Yo la apoyo al 100% por ser mujer por ser feliz por ser mujer sin miedo al éxito”, “de cerebro nada y de estupidez mucho”, “El put… en su máxima expresión, la intelectualidad hoy en día sale sobrando”, “Dios mío quiten esta tontera de redes sociales vergüenza de mujer”, escribieron otros. Archivado como: Senadora Tiara Mack twerking