Más tarde, se dio a conocer que un grupo armado brincó el techo para llevársela, además, también se llevaron a sus hijas. Nayeli se dedicaba a cantar en distintos establecimientos para poder pagar los gastos financieros de sus hijas. Cabe resaltar que sus padres, reportaron su desaparición el 22 de junio, y hasta el momento no se sabe más.

Piden que tomen cartas en el asunto con la desaparición de Nayeli

Las protestas para que las autoridades den con el paradero de la joven cantante de 30 años, se han hecho presentes en las afueras del Palacio de Justicia; en donde constantemente gritan: «¡Queremos de regreso a Nayeli!», «Viva se la llevaron, viva la queremos».

Y en cuanto a los secuestradores de los trabajadores, también se logra escuchar esto en la grabación: “Que le digan a su jefe ‘El Pulseras’ que entregue a la persona que tiene secuestrada, ella no tiene nada que ver, al igual que nosotros, y no tenemos que pagar justos por pecadores, por favor, por favor, no tenemos que pagar justos por pecadores”, aseveró Infobae.