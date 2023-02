Pero eso no fue todo, pues Flor Rubio explicó que en estado de Florida, un año en prisión no equivale a doce meses sino a 10 meses y medio: “Por lo cual vamos a hacer cuentas… haciendo matemáticas en el estado de Florida cinco años de prisión equivalen a 52 meses y medio y si le restamos los 4 meses que Pablo ya estuvo en prisión domiciliaria serán 48 meses y medio que equivalen a 4 años y medio en prisión”, explicó.

Para mala fortuna de Pablo Lyle se le viene un problema mayor al salir en libertad

Sin embargo, no todo va a ser miel sobre hojuelas para Pablo Lyle cuando salga de la cárcel puesto que se aseguró que sobre los 8 años de libertad condicional, al no tener visa de turista ni visa de trabajo por lo que podría ser deportado por las autoridades de migración si así lo consideran, explicó Flor Rubio.

La periodista mexicana expresó: “Él tiene que presentarse ante una autoridad en los Estados Unidos periódicamente, es decir, el problema sería mayúsculo porque quedándose allá en EEUU no puede trabajar, no tiene permiso, no tiene como mantenerse, no tiene cómo salir adelante ni cómo proveer a su familia”, finalizó Flor Rubio.