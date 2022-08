Rudy Giuliani, exabogado de Donald Trump, se enfrentó este miércoles al gran jurado en la investigación de las elecciones de Georgia 2020

“Los jurados investigadores, hasta donde yo recuerdo, son confidenciales”, declaró Giuliani a reporteros

La sesión será a puerta cerrada debido a que los procesos de un jurado investigador son confidenciales

Rudy Giuliani enfrentó un interrogatorio el miércoles ante un gran jurado especial en Atlanta como objetivo de una investigación sobre los intentos del expresidente Donald Trump y otros de anular su derrota electoral de 2020 en Georgia. El exalcalde de Nueva York y abogado de Trump permaneció dentro del juzgado del condado de Fulton después de varias horas de enfrentar preguntas como parte de una investigación que se intensifica rápidamente y que ha atrapado a varios aliados de Trump.

El interrogatorio de Giuliani se llevó a cabo a puerta cerrada, ya que los procedimientos del gran jurado son secretos. Rodeado por las cámaras de noticias el miércoles por la mañana cuando salió de una limusina en los escalones del juzgado, Giuliani dijo que no planeaba hablar sobre su testimonio, reseñó The Associated Press.

Giuliani comparece en pesquisa sobre elecciones en EEUU

“Los jurados investigadores, hasta donde yo recuerdo, son confidenciales”, declaró Giuliani a reporteros antes de entrar al juzgado. “Ellos me harán preguntas y después veremos”, agregó Giuliani.

Aunque las reglas de secreto del gran jurado prohíben que las personas presentes durante el testimonio del gran jurado lo discutan, esa prohibición no se aplica a los testigos, incluido Giuliani. Como exfiscal federal, probablemente esté familiarizado con esas reglas.