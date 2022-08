Si no ha visto Storage Wars o ¿Quién da más?, como se llamó español, se trata de un programa de telerrealidad en el que un grupo de compradores acude a subastas de depósitos. Solo pueden mirar desde lejos las unidades de almacenamiento, así que prácticamente es una apuesta. Si gana la puja y compra el depósito, puede que consigo un tesoro o, como en este caso, puede que haga hallazgos horripilantes y desalentadores.

Historia de terror

El New Zealand Herald se comunicó con un familiar de los compradores quien indicó que estaban “bien”, pero después de que se convirtieron en el centro de atención habían decidido mantenerse alejados del lugar. De todas formas, el inspector detective Tofilau Faamanuia Vaaelua aclaró que “los ocupantes de la dirección no están involucrados en el incidente”.

Cuando el medio le preguntó al familiar cuántos cuerpos habían encontrado en las cajas, él dijo: “No puedo responder a eso. No tendría ni idea de todos modos. No, tampoco creo que ellos lo sepan. No lo creo”. Por ahora, las autoridades llevan adelante una investigación criminal.