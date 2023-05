Ron DeSantis responde contundentemente a los ataques de Trump

A pesar de que Trump es el republicano favorito para la presidencia, ha pasado desde sus inicios de campaña atacando a Ron DeSantis, sin embargo, no se quedó de brazos cruzados y ha lanzado varias declaraciones que buscan hundir a Trump, «Creo que mucho de lo que está haciendo es mostrarles a todos que entiende que tengo una buena oportunidad de vencerlo», dijo DeSantis a “Good Morning NH”.

Ron DeSantis responde a ataques de Trump, ¿El expresidente se está moviendo a la izquierda?

«Porque ahora no critica a nadie más, solo a mí. No harían eso si no pensaran que tengo una oportunidad, porque creo que se dan cuenta de que estoy ofreciendo a la gente un récord de logros que es insuperable», continuó señalando DeSantis.

Por otro lado, el gobernador de Florida agregó que Trump está asustado porque sabe que «tengo más probabilidades de ganar las elecciones», incluso señalando que el expresidente se está orillando a la izquierda, «Creo, honestamente, que algunos de sus ataques contra mí se están moviendo hacia la izquierda, lo está haciendo» comentó DeSantis.