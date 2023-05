«No leo estas cosas, simplemente hago mi trabajo. Pero todos los que lo leyeron pensaron que era absolutamente repugnante. Solo un típico trabajo de ataque», declaró el gobernador de Florida en entrevista con al presentador de Newsmax Eric Bolling y citó New York Post. El artículo de Político, causó serias discusiones y enojos por parte del actual candidato a la campaña presidencial.

«Es hermosa e inteligente»

Al igual, el político conservador no dudó en señalar que tal vez los ataques no fueran tan intensos si su esposa y familia fueran demócratas y por ello, los medios de comunicación no dudaron en destacar el incidente. Al igual, señaló que las personas deberían conocer a Casey antes de juzgarla y ver lo ‘inteligente’ que es.

«Si fuera demócrata, sin embargo, Eric, toda esa gente de los medios de comunicación, la estarían tratando como si fuera lo más grande desde el pan rebanado, porque es hermosa, inteligente y eficaz», detalló al presentador DeSantis, ante las críticas que recibió su esposa en los últimos días y que causaron malestar.