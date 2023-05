Por medio de las redes sociales de la cantante de soul y rock se dio a conocer de su fallecimiento. Sin embargo, con el breve comunicado brindado por el equipo de la cantante no se revelaron las causas de su fallecimiento, no obstante el último mensaje de Turner habló sobre su estado de salud. Archivado: El último mensaje de Tina Turner

Sale a la luz el último mensaje de Tina Turner

Fue por medio de su cuenta de Instagram que la cantante realizó una publicación realizada al Día Internacional del Riñón el pasado 9 de marzo. Una fotografía fue compartida acompañada de un mensaje para sus seguidores donde confesaba haberse puesto en peligro.

«Mis riñones son víctimas de no darme cuenta de que mi presión arterial alta debería haber sido tratada con medicina convencional. Me he puesto en gran peligro al negarme a enfrentar la realidad de que necesito una terapia diaria y de por vida con medicamentos.», reveló en la publicación de Instagram.