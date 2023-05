Durante muchos viajes que la ex conductora de Telemundo ha realizado a lo largo de todos estos años por distintas partes del mundo, es evidente que siempre se rodea de personas especiales en las que se ha apoyado pero en esta ocasión quiso dejar en claro sus sentimientos por un hombre muy especial para ella.

Adamari López volvió a sorprender a todos en su cuenta de Instagram con un video en el que aparece en muchas ‘citas’ con un misterioso hombre a quien le dedicó hermosas palabras y desató sospechas de si por fin la boricua luego de su separación con su ex Toni Costa se estaba dando de vuelta una oportunidad en el amor.

La actriz y conductora no dudó en expresar su amor

Con motivo del cumpleaños de su ‘hombre especial’, Adamari López decidió compartir un video de muchas escenas juntos y escribió: «Feliz Cumpleaños mi querido @Carlitos Tú eres tan especial en mi vida desde hace muchos años y siempre me he sentido cobijada y especial a tu lado. Has estado en muchas etapas de mi vida en las cuales hemos reído a carcajadas y abrazado en los momentos duros», comenzó la boricua.

Y continuó: «Deseo para ti siempre la mayor felicidad, que todo lo que desees y sea para bien se haga realidad, que sigamos creando memorias, que viajemos y descubramos nuevos lugares, que nos divirtamos haciendo reels, que me guíes, que cantemos a todo pulmón con las ventanas abiertas, que encuentres el amor bonito que te mereces… Gracias por permitirme estar a tu lado, te quiero con mi alma y mi corazón. Bendiciones y salud en abundancia en esta nueva vuelta al sol», precisó.