La peculiar manera en que dijo las cosas desató de inmediato la furia de todos los mexicanos a través de las redes sociales. Aseguró que México no tendría las posibilidades que tiene ahora si no contara con el apoyo del pueblo estadounidense, detalló el medio de Sipse .

Mientras se abordaban temas de interés con respecto a la distribución de fentanilo en Estados Unidos, el senador republicano John Neely Kennedy, lanzó un duro mensaje en contra de los mexicanos, asegurando que sin el pueblo de EEUU no tendrían la posición con la que cuentan ahora.

Pero eso no fue todo, a través de la cuenta de Twitter del periodista Joaquín López Doriga, se publicó un video sobre la audiencia que se llevó a cabo, resaltando las duras palabras que Kennedy lanzó hacía los habitantes del país azteca, “Nuestra economía es 18 veces más grande que la de México, Les compramos 400 billones de dólares cada año”, comenzó diciendo.

Internautas no tardaron en reaccionar ante las declaraciones del congresista

Sus palabras fueron dadas después de que insistiera que tropas de EEUU deberían de ingresar a México, “¿Por qué no usted y el Presidente Biden, sin avergonzar a nadie, toman el teléfono y llaman al Presidente López Obrador y le hacen un trato que no pueda rechazar para permitir que nuestros militares y oficiales entren a México y trabajen con el ejército para detener a los cárteles? ¿Por qué no hacen eso?”, siguió insistiendo.

Sus palabras provocó la reacción inmediata por parte de los internautas, "Se le está acabando la paciencia a los estadounidenses… alguien va a acabar empalado por los Zares de la Guerra", "Está muy enojado porque se le murió su esposa antes de conocer Cataratas del Paraíso", "Esto es pan y circo mi estimado. Están desesperados buscando pretextos para crear negocio a través de la guerra", se lee.