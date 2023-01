Cuatro personas resultaron afectadas por el tiroteo, una de ellas perdió la vida. De acuerdo con la WFAA, se conoce que el incidente ocurrió en la cuadra 5800, de Boonie View Road. “Una llamada sobre el tiroteo llegó a las 11:27 a.m., del 30 de enero”, informó una fuente cercana al medio WFAA.

La policía de Dallas, Texas, reportó un tiroteo armado cerca de las inmediaciones de la JN Ervin Elementary School. De acuerdo con los primeros reportes por parte de medios locales, se conoce que el incidente ocurrió alrededor de las 11:30 a.m. (hora local) en Boonie View Road, que se encuentra a pasos de la escuela.

Por el momento, las autoridades y medios locales indicaron que entre los heridos está un niño, de seis años de edad. Se desconoce el estado de salud de las víctimas que resultaron afectadas tras el ataque mortal. Pero no fue el único ataque que sucedió en los Estados Unidos, sino que este fin de semana se reportaron diversos ataques armados, que incluyeron la pérdida de un bebé.

Según informó The Sun Us, tres de las víctimas sufrieron heridas por el tiroteo que se desató. Entre ellas está un niño, de seis años de edad. En estos instantes se desconoce qué relación tiene en el tiroteo; sin embargo, se recalcó que cerca del lugar donde estalló la balacera se encuentra la escuela JN Ervin.

Tiroteo cerca escuela Dallas: ¿Qué pasó con el sospechoso?

Por otra parte, The Dallas Morning News detalló que las víctimas fueron identificadas como tres hombres y un niño. Uno de los hombres, fue quien perdió la vida, pero su nombre no fue mencionado por las autoridades de la localidad. Al igual, el medio de comunicación detalló que la policía no dio informes sobre el sospechoso o sospechosos en el altercado.

Tampoco se conoce que condujo al tiroteo o si alguno de los involucrados se desató en conflicto con la persona que disparó. Por el momento, la policía de Dallas sigue investigando el móvil del incidente. A través de redes sociales, no han ofrecido información al respecto. Archivado como: Tiroteo cerca escuela Dallas