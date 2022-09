El mal tiempo ha causado la muerte de al menos 36 personas en el norte de India en las últimas 24 horas, incluidas 12 que fueron alcanzadas por rayos, dijeron las autoridades, al tiempo que advirtieron sobre más fuertes aguaceros en los próximos días, informó The Associated Press.

En el estado norteño de Uttar Pradesh, al menos 24 personas murieron después de que sus casas se derrumbaran en medio de lluvias implacables, dijo el comisionado de socorro Ranvir Prasad e informó la agencia The Associated Press. Por el momento, las autoridades se encuentran monitoreando los principales puntos que se vieron afectados por los recientes diluvios.

“Tan pronto como pusieron un pie en el techo, les cayó un rayo y mi hijo murió”, dijo Mohammad Ayub, el padre de Usman a The Associated Press. Múltiples muertes se han confirmado en los últimos días, por lo que las autoridades siguen enviando ayuda a los sitios afectados por el mal clima que sigue azotando al norte de la India.

Las autoridades confirmaron que el mayor número de muertes son provocadas por rayos y las inundaciones. Un testigo identificado como Mohamed Usman, de 15 años, estaba en el techo de su amigo en la ciudad de Prayagraj cuando cayó un rayo el viernes por la noche y lo mató instantáneamente. Su amigo Aznan, que solo tiene un nombre, resultó herido y está siendo atendido en un hospital, informó la agencia The Associated Press.

Reportan muertes lluvias India: ¿Qué provoca el mal clima en la India?

El coronel Sanjay Srivastava, cuya organización Lightning Resilient India Campaign trabaja con el Departamento Meteorológico de la India, dijo que la deforestación, el agotamiento de los cuerpos de agua y la contaminación contribuyen al cambio climático, lo que provoca más rayos, según informó The Associated Press.

No obstante, se aclaró que los rayos son comunes durante la temporada de monzones de la India , que va de junio a septiembre. El calentamiento global también ha aumentado la frecuencia de los rayos, dijo Sunita Narain, directora general del Centro para la Ciencia y el Medio Ambiente. Un aumento de temperatura de 1 grado Celsius (1,8 grados Fahrenheit) aumenta los rayos 12 veces, indicó AP. Archivado como: Reportan muertes lluvias India