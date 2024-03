Primarias en 5 estados el martes incluyen a Ohio y Florida

Las primarias del martes incluyen una importante carrera senatorial en Ohio y pistas para la revancha entre Biden y Trump, de acuerdo con la agencia The Associated Press.

Trump arrasará en 5 estados, Biden en 4

Se espera que Trump gane fácilmente las primarias del Partido Republicano en Arizona, Florida, Illinois, Kansas y Ohio.

Se espera que Biden haga lo mismo en todos esos estados, excepto en Florida, donde los demócratas cancelaron su primaria y optaron por otorgarle los 224 delegados a Biden.

Esta no es una medida inusual para un partido con un titular en la Casa Blanca buscando la reelección, según reportó The Associated Press.

Otras carreras fuera de la Presidencia podrían proporcionar una idea del estado de ánimo político nacional.