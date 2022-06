¿Tiene mejor suerte en el amor?

Uno de los aspectos que parece brillar en la vida de la joven, a diferencia de su prima, es que el amor va viento en popa. Valerie, no duda en presumir a su esposo y padre de su hijo, en cada oportunidad que tiene. A través de redes sociales, la joven expresa su sentir hacia su marido; en abril, la joven dedicó un espacio para celebrar su relación y el compromiso que ambos tienen.

“El amor es una cosa bien interesante. Este amor que ven ustedes en esta foto es uno que ha desafiado todas mis expectativas, pero sobre todo, me ha enseñado lo importante que es no editarnos. Permitirnos ser, la luz y la oscuridad, siempre desde el respeto, pero nunca teniendo que editar quienes somos, nuestra esencia. ¡Este es mi partner! Con el que lloro, me desahogo, me río a carcajadas, gozo, vemos pasar el tiempo, cuidamos a nuestro hijo y construimos recuerdos con nuestras familias.”, escribió Valerie.