Un fuerte perro mata a hombre en México

Víctima discute con el dueño y éste le ordena al can que lo ataque

Los mismos ‘agresores’ intentaron ayudarlo, pero ya era tarde

Un fuerte perro mata a hombre en México, luego de que la víctima discutiera con el dueño y éste le ordenó al can que lo atacara, pero al ver que el animal era superior, varios hombres intentaron ayudarlo, pero ya era tarde, el sujeto estaba sin fuerzas por el ataque que le quitaría la vida minutos después, de acuerdo con información que ha sido publicada por el portal de noticias de TeleDiario y El Mañana.

La trágica historia sucedió la tarde de este miércoles primero de enero en calles de la alcaldía Gustavo A. Madero, en donde presuntamente la víctima discutió con el dueño del can que se encontraba con otro sujeto, tras encenderse los ánimos, presuntamente el criador del animal le ordenó atacar al joven, por lo que comenzó la agresión, a grado tal que terminó al otro lado de la calle.

MOMENTOS DE ANGUSTIA Y TERROR

El joven intentó ponerse a salvo, pero siempre tuvo de frente al can, que lo comenzó a morder y con sus fuertes colmillos lo sujetó de la pierna y no lo soltó por varios minutos, esto ante la mirada atónita de transeúntes, motociclistas y automovilistas, así como del mismo dueño y el otro sujeto que no hicieron nada por ayudar de manera inmediata, al contrario.

La imagen del terrible momento que vivió el joven quedó grabado en una de las cámaras de seguridad del negocio donde terminó el ataque, por lo que ha causado conmoción entre los usuarios de las redes sociales, quienes condenaron el hecho de que el hombre se valiera del salvaje animal para amedrentar al joven, quien finalmente perdió la vida, se informa sobre la noticia de que perro mata a hombre en México.