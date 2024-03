Padre Adam Kotas castigado por el Papa Francisco rompe el silencio

«Me prenden ustedes, me calientan porque yo veo cómo la gente inmigrante se porta acá, igual que mi propia familia. Me duele mucho mi corazón. Que venden ustedes a sus familiares, venden a sus hijos», asegura.

«Todo el mundo acá se quiere matar. No quieren vivir porque no tienen una relación con cristo, con el dios vivo», continuó el sacerdote en un video.

Adam Kotas denunció abuso

Sin embargo, la viralidad y el éxito del sacerdote Adam Kotas se vieron empañados cuando reveló públicamente haber sido víctima de abuso sexual durante el año 2021.

Según su testimonio, la Arquidiócesis de Las Vegas habría optado por silenciar el incidente mediante un acuerdo financiero.

«En 2021, La Arquidiócesis de Las Vegas me hizo firmar un papel donde yo dije que no iba a decir nada acerca de lo que pasó, o sea que no iba a hablar de que ese sacerdote me violó y abusó de mí», reveló.

«Me dieron dinero en ese entonces para callarme el hocico porque yo ocupaba dinero para mis terapias psicológicas, me dieron dinero y me hicieron firmar un papel y me amenazaron», puntualizó.