¿Tienes todos los requisitos?

Los propietarios de un edificio de unidades múltiples deben residir en una de las unidades para calificar para el reembolso . Se debe haber adjuntado a la solicitud una copia de su factura de impuestos sobre la propiedad de 2021 Levy y una tarjeta de identificación.

Se debe informar a los residentes que no recibirán su cheque si tienen facturas pendientes, multas o infracciones adeudadas al pueblo de New Lenox. Aunque el pago exacto puede diferir, Kimberly Auchstetter, directora de finanzas y tesorera de la aldea, le dijo anteriormente a The US Sun que los pagos tienen un valor promedio de $350.