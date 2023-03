Según información compartida por The Sun , millones de estadounidenses recibirán sus cheques mensuales del Seguro Social por un valor de hasta $4,555 en solo unos pocos días. Los cheques saldrán este mes los días 8, 15 y 22 de marzo.

¿Quiénes no reciben el beneficio?

Si es un ciudadano estadounidense que ha decidido abandonar el país, es posible que no pueda recibir sus beneficios. Según The Sun, en general, no se pueden enviar pagos a personas en Azerbaiyán, Bielorrusia, Kazajstán, Kirguistán, Moldavia, Tayikistán, Turkmenistán y Uzbekistán.

Además, si usted es declarado culpable de un delito penal y lo sentencian a prisión o cárcel por más de 30 días continuos, se suspenderán sus beneficios del Seguro Social. Los pagos del Seguro de Discapacidad del Seguro Social (SSDI) y la Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI) generalmente tampoco son pagaderos durante los meses que esté encarcelado. Sin embargo, una vez que lo liberen, restablecerán sus beneficios a partir del mes siguiente al mes de su liberación.