“Siempre serás el amor de mi vida”

Días antes de su último post, escribió la despedida hacia Carlos Parra. Acompañada de imágenes y videos, la influencer detalló que el cantante era el amor de su vida y “lo más bello que la vida le dio”. Destacando que siempre recordaría los buenos momentos que pasaron juntos y por supuesto, el dolor que le produjo su pérdida.

“Siempre serás el amor de mi vida y lo más bello que la vida me dio. Te amaré por el resto de mis días, mi neno hermoso. Tengo tanto dolor. Mi cabeza no logra entender que ya no estás. Me duele hasta respirar sin ti”, escribió en un reciente post la novia del cantante, poco después de enterarse de la muerte del intérprete de música regional mexicana.